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Раскрыта стоимость геймерского смартфона Xiaomi
И она меньше, чем флагмана компании
Пользователи по всему миру ждут анонса нового игрового смартфона Xiaomi — Black Shark 3. Устройство обещает стать не только одним из самых мощных на рынке, но также приятно удивить ценой.
И вот, силами интернет-инсайдеров, была раскрыта стоимость свежего геймерского смартфона Xiaomi. За устройство, базирующееся на Snapdragon 865, имеющее 8 ГБ оперативной памяти и экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2К, китайский техногигант попросит 430 долларов! Также устройство получит аккумулятор емкостью 4 720 мАч, а также быструю зарядку на 66 Вт.
К слову, помимо обычного Black Shark 3, Xiaomi также представит Pro-версию смартфона, который получит увеличенное разрешение дисплея — 3К — а также чуть большую цену. Анонс новинок состоится уже совсем скоро, 3 марта. Информации о дате старта продаж девайсов, к сожалению, в сети нет.