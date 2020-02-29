Раскрыта стоимость геймерского смартфона Xiaomi

И вот, силами интернет-инсайдеров, была раскрыта стоимость свежего геймерского смартфона Xiaomi. За устройство, базирующееся на Snapdragon 865, имеющее 8 ГБ оперативной памяти и экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2К, китайский техногигант попросит 430 долларов! Также устройство получит аккумулятор емкостью 4 720 мАч, а также быструю зарядку на 66 Вт.