Раскрыта стоимость замены экрана нового iPhone 12

Так, согласно информации производителя, для жителей США стоимость экрана iPhone 12 или 12 Pro, в случае обращения в АСЦ для негарантийной замены, составит порядка 279 долларов, что в переводе на российские рубли соответствует 21,6 тыс рублей. В то же время, китайским пользователя этот же экран обойдется уже в 321 долларов или приблизительно 24,9 тыс рублей.

Причем в эту стоимость не входит работа мастера по ремонту смартфона, поэтому ее необходимо будет оплатить отдельно. Для экономии средств при потенциальном механическом повреждении экрана Apple предусмотрела расширенную гарантию AppleCare +. Она рассчитана на два года, а ее приобрести ее можно за 149 долларов для iPhone 12 и 12 Mini и $199 для старшей модели.