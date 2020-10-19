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Сегодня 13:15
Раскрыта стоимость замены экрана нового iPhone 12
Цена довольно внушительная
Американская компания Apple раскрыла стоимость замены экрана нового iPhone 12. Напомним, что официальная гарантия компании не покрывает механические повреждения устройства.
Так, согласно информации производителя, для жителей США стоимость экрана iPhone 12 или 12 Pro, в случае обращения в АСЦ для негарантийной замены, составит порядка 279 долларов, что в переводе на российские рубли соответствует 21,6 тыс рублей. В то же время, китайским пользователя этот же экран обойдется уже в 321 долларов или приблизительно 24,9 тыс рублей.
Причем в эту стоимость не входит работа мастера по ремонту смартфона, поэтому ее необходимо будет оплатить отдельно. Для экономии средств при потенциальном механическом повреждении экрана Apple предусмотрела расширенную гарантию AppleCare +. Она рассчитана на два года, а ее приобрести ее можно за 149 долларов для iPhone 12 и 12 Mini и $199 для старшей модели.