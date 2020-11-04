Раскрыта точная дата анонса флагманского Samsung Galaxy S21

Популярный блогер Джон Проссер, не раз публиковавший достоверные сведения о еще невышедших устройствах, рассказал, что ближайший Galaxy Unpacked пройдет 14 января 2021 года, передает Gizmochina. И именно на этой презентации нам покажут новую линейку флагманов корейского техногиганта. Одновременно с демонстрацией устройства, компания начнет принимать предварительные заказы на Galaxy S21, а полноценный старт продаж смартфона начнется уже 29 января 2021 года.

Напомним, что от новой линейки Galaxy S ожидают сразу три устройства: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Все три девайс будут работать на базе процессоров Snapdragon 875 или Samsung Exynos 2100 — как всегда использование того или иного чипа зависит от региона, в котором смартфон будет продаваться.