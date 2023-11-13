Раскрыта точная дата анонса мощного игрового смартфона Red Magic 9 Pro

Этот долгожданный гаджет, оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 3, будет представлен публике 23 ноября, опережая своего предшественника Red Magic 8 Pro почти на месяц.

Согласно последним данным, Red Magic 9 Pro обещает стать новым эталоном в мире игровых смартфонов. Устройство, прошедшее тестирование в Geekbench, продемонстрировало впечатляющие результаты, подтверждающие его высокую производительность.

Смартфон получил улучшенные показатели как в одноядерном, так и в многоядерном тестах, что свидетельствует о значительных оптимизациях.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3, являющийся «сердцем» устройства, включает в себя уникальную конфигурацию «1+5+2», обеспечивающую высокую производительность и эффективность.

Это делает новинку идеальным выбором для требовательных геймеров, желающих наслаждаться играми без компромиссов в производительности.

Кроме того, ожидается, что Red Magic 9 Pro будет оснащен улучшенной технологией подэкранной камеры по сравнению с предыдущей моделью.