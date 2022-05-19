Раскрыта точная дата анонса нового iPhone

Ответ на этот вопрос нашёл популярный инсайдер LeaksApplePro. По его словам, презентацию по случаю анонса новых смартфонов Apple проведёт уже 13 сентября. На ней мы увидим сразу четыре новых телефона — iPhone 14 и 14 Max (который придёт на смену модели mini), а также iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Он также раскрыл предварительную стоимость новинок. За базовый iPhone 14 попросят 799 долларов, а за iPhone 14 Max уже 899 долларов. За более премиальные iPhone 14 Pro и 14 Pro Max попросят 1099 и 1199 долларов соответственно.

Напомним, что более ранние утечки утверждают об исчезновении «чёлки» в старших моделях линейки. На замену ей придут два аккуратных выреза в форме овала и круга.