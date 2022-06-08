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Раскрыта точная дата анонса прозрачного смартфона Nothing Phone (1)А также возможная цена и особенности
Спустя месяцы слухов и домыслов, наконец-то стало известно, когда компания Nothing покажет нам свой первый смартфон.
Стартап анонсировал мероприятие, названное «Возвращение к Инстинктам», которое состоится уже 12 июля. В рамках него компания представит свой смартфон и, если верить прежним утечкам, он сохранит главную особенность устройств бренда — прозрачный дизайн.
При этом инсайдеры также сообщают, что цена новинки может составить около 500 долларов. За эту цену пользователи получат беспроводную зарядку стандарта Qi, а также среднебюджетный процессор от Qualcomm.
Напомним, что стартап Nothing основан Карлом Пеем. Ранее он же дал начало другому популярному сегодня бренду — OnePlus.