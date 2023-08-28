Раскрыта точная дата презентации iPhone 15 и сроки анонса компьютеров Mac на чипе M3

Раскрыта точная дата презентации iPhone 15 и сроки анонса компьютеров Mac на чипе M3Ждём традиционное приглашение от Apple
Согласно свежим инсайдерским данным от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple готовит несколько крупных анонсов на осень этого года.
Главное событие запланировано на 12 сентября. В этот день мир увидит новую линейку смартфонов iPhone 15, а также умные часы Apple Watch Series 9. Приём предзаказов на новые iPhone начнётся 15 сентября, а официальные продажи стартуют 22 сентября.
Презентация будет организована по аналогии с прошлогодним мероприятием для iPhone 14. Записанное видео будет транслироваться онлайн, а также на специальном мероприятии в штаб-квартире Apple. После презентации приглашённые гости смогут лично оценить новинки.
А уже в октябре планируется ещё один важный запуск — покажут первые компьютеры Mac на новейшей однокристальной системе Apple M3. Пока неясно, будет ли это отдельное мероприятие или же информация о новинках появится в пресс-релизах.