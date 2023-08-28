Раскрыта точная дата презентации iPhone 15 и сроки анонса компьютеров Mac на чипе M3

Главное событие запланировано на 12 сентября. В этот день мир увидит новую линейку смартфонов iPhone 15, а также умные часы Apple Watch Series 9. Приём предзаказов на новые iPhone начнётся 15 сентября, а официальные продажи стартуют 22 сентября.

Презентация будет организована по аналогии с прошлогодним мероприятием для iPhone 14. Записанное видео будет транслироваться онлайн, а также на специальном мероприятии в штаб-квартире Apple. После презентации приглашённые гости смогут лично оценить новинки.

А уже в октябре планируется ещё один важный запуск — покажут первые компьютеры Mac на новейшей однокристальной системе Apple M3. Пока неясно, будет ли это отдельное мероприятие или же информация о новинках появится в пресс-релизах.