Раскрыта точная дата старта продаж новенького флагмана Xiaomi Mi 11

На китайском рынке уже начали принимать заказы на грядущий флагман. Что интересно, Xiaomi Mi 11 еще до выхода можно назвать востребованным, поскольку лишь на JD.com пользователи оформили 220 тысяч заявок на модель. При этом, люди даже не осведомлены о стоимости флагмана, которая, по слухам, будет высокой.