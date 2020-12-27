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Раскрыта точная дата старта продаж новенького флагмана Xiaomi Mi 11
Продавать смартфон начнут в следующем году
Китайский гигант Xiaomi представит свой новый флагман Mi 11 завтра, однако о смартфоне уже сейчас известно достаточно многое. И вот, в сети появилась очередная подробность о неанонсированной новинке - дата старта продаж.
На китайском рынке уже начали принимать заказы на грядущий флагман. Что интересно, Xiaomi Mi 11 еще до выхода можно назвать востребованным, поскольку лишь на JD.com пользователи оформили 220 тысяч заявок на модель. При этом, люди даже не осведомлены о стоимости флагмана, которая, по слухам, будет высокой.
Дата старта продаж новенького смартфона стала известно благодаря тому же JD.com. Так, магазин позволяет оформить предзаказ до 23.59 31 декабря. Это означает, что продаваться смартфоны начнут в первый день 2021 года.