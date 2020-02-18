Раскрыта вероятная дата выхода недорогого iPhone 9

Судя по всему, устройство будет называться iPhone 9, а совсем недавно в сети появилась информация, благодаря которой была раскрыта вероятная дата выхода данного смартфона. Так, если верить немецкому онлайн-порталу iPhone-Ticker, купертиновцы проведут грядущее мероприятие, в рамках которого будет представлен iPhone 9, уже в конце следующего месяца — 31 марта. Но учитывая, что эта информация пока не была подтверждена официально, мы рекомендуем относиться к ней с достаточной долей скептицизма.

Напомним, что помимо iPhone 9, Apple в конце текущего года также представит новую флагманскую линейку, которая получит название iPhone 12. Помимо стандартной версии, на осенней презентации должны показать iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.