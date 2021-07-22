Раскрыта внешность аналога беспроводной зарядки Apple MagSafe от Realme

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Раскрыта внешность аналога беспроводной зарядки Apple MagSafe от RealmeMagDart
Нескольким ранее стало известно, что китайская компания Realme готовит свой аналог беспроводной зарядки MagSafe, которую производит американская Apple.
Сейчас же журналисты издания Gizmochina поделились рендерами грядущего устройства. Так, согласно опубликованным изображениями, MagDart — так будет называться беспроводная зарядка Realme — будет выпущена в двух модификациях. Одна их них сделана на манер Apple MagSafe — форма напоминает шайбу, а подсоединяться к задней панели смартфона она будет посредством магнита. Предполагается, что ее максимальная мощность будет достигать 15 Вт.
Что касается второй модели, она будет иметь более крупный корпус, напоминающий стандартную док-станцию беспроводной зарядки. Она же сможет будет обладать увеличенной мощностью зарядки, а также системой охлаждения и портом USB-C. На данный момент дата выхода новинок на рынок не разглашается.