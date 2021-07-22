Раскрыта внешность аналога беспроводной зарядки Apple MagSafe от Realme

Сейчас же журналисты издания Gizmochina поделились рендерами грядущего устройства. Так, согласно опубликованным изображениями, MagDart — так будет называться беспроводная зарядка Realme — будет выпущена в двух модификациях. Одна их них сделана на манер Apple MagSafe — форма напоминает шайбу, а подсоединяться к задней панели смартфона она будет посредством магнита. Предполагается, что ее максимальная мощность будет достигать 15 Вт.