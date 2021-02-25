Раскрыта внешность двойного слайдера Samsung

Судя по опубликованным изображениям, конструкция смартфона позволяет сдвигать его как вниз, так и вверх, за счет чего его и можно назвать двойным слайдером. Сдвинув смартфон вниз можно воспользоваться его камерой, тогда как сдвигом вверх открывается дополнительный динамик, благодаря чему устройство может выступить в качестве портативной колонки.

Отметим, что идея такой конструкции не является новой. Так, еще в 2007 году подобное решение было реализовано в телефоне Nokia N95. В этом модели движением вверх можно было открыть цифровой набор клавиш, тогда как выдвинув его вниз можно было воспользоваться набором кнопок для регулирования плеера.