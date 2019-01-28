Раскрыта внешность гибкого смартфона Intel

В патенте демонстрируются самые разные режимы работы, включая вариант, когда смартфон сворачивается в виде призмы и немного напоминает обложку Smart Cover для iPad.

Ещё одно отличие — Intel использует для смартфона не Android, а Windows. Устройство поддерживает стилус и для него предусмотрен специальный паз в одном из сгибов.