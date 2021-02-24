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Раскрыта внешность и дата анонса недорогого смартфона Samsung с 7000 мАч
Galaxy M62
В сети появился новый тизер Samsung, раскрывающий внешность и дату анонса недорогого смартфона Galaxy M62 с огромным аккумулятором на 7000 мАч.
Согласно опубликованному изображению, анонс новинки состоится уже в начале марта, а именно 3 числа.
Характеристики устройства уже были оглашены источниками ранее. Так, по их данным, новинка почти полностью скопирует технические особенности анонсированного десять дней назад Galaxy F62. Напомним, что эта модель оснащена 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем , 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти и четырехмодульной камерой на 64, 12, 5 и 5 Мп. Работает Galaxy F62 на базе Exynos 9825.
Предполагается, что Galaxy M62 может получить другие объемы памяти, однако в целом, существенных различий от Galaxy F62 можно не ждать. Минимальная предполагаемая стоимость новинки 330 долларов.