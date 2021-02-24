Раскрыта внешность и дата анонса недорогого смартфона Samsung с 7000 мАч

Характеристики устройства уже были оглашены источниками ранее. Так, по их данным, новинка почти полностью скопирует технические особенности анонсированного десять дней назад Galaxy F62. Напомним, что эта модель оснащена 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем , 6/8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти и четырехмодульной камерой на 64, 12, 5 и 5 Мп. Работает Galaxy F62 на базе Exynos 9825.