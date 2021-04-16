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Сегодня в 10:35
Раскрыта внешность и дата анонса нового Samsung Galaxy M42 5G
Его предстоят уже в этом месяце
Южнокорейская компания Samsung поделилась тизером, благодаря которому была раскрыта внешность и дата анонса грядущего смартфона с поддержкой сети пятого поколения — Samsung Galaxy M42.
Как можем видеть, аппарат оснащен четырехмодульной камерой. Также на передней панеле можно рассмотреть каплевыидный вырез для селфи-камеры. Что касается даты анонса, судя по рекламному постеру, новинку официально представят уже в этом месяце, а именно 28 числа.
Смартфону приписывают процессор Snapdragon 750G и поддержку технологий Samsung Pay, Knox Security, Secure Folder, AltZLife и Content Suggestions. Помимо прочего источники утверждают, что аппарат получит экран на 6,6 дюймов, 8/128 ГБ памяти и большой аккумулятор, емкость которого составит от 5000 до 6000 мАч.