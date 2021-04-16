Раскрыта внешность и дата анонса нового Samsung Galaxy M42 5G

Как можем видеть, аппарат оснащен четырехмодульной камерой. Также на передней панеле можно рассмотреть каплевыидный вырез для селфи-камеры. Что касается даты анонса, судя по рекламному постеру, новинку официально представят уже в этом месяце, а именно 28 числа.