Раскрыта внешность и характеристики неанонсированного смартфона Motorola со стилусом

Согласно данным источника, смартфон получит 6,8-дюймовый экран, а его размеры составят 169,6 х 73,7 х 8,8 мм. Дисплей у грядущей новинки будет плоским, а в верхнем левом углу компания разместит селфи-камеру на 16 Мп. Что касается основной камеры, она будет состоять из четырех модулей с разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп.