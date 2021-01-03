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Раскрыта внешность и характеристики неанонсированного смартфона Motorola со стилусом
Motorola Moto G Stylus 2021
Проверенный инсайдер под ником OnLeaks раскрыл внешность и характеристики неанонсированного смартфона Motorola со стилусом. Речь о модели Motorola Moto G Stylus 2021.
Согласно данным источника, смартфон получит 6,8-дюймовый экран, а его размеры составят 169,6 х 73,7 х 8,8 мм. Дисплей у грядущей новинки будет плоским, а в верхнем левом углу компания разместит селфи-камеру на 16 Мп. Что касается основной камеры, она будет состоять из четырех модулей с разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп.
По данным инсайдера, сканер отпечатков пальцев компания поместит не в кнопку включения на боковой грани, а на заднюю панель, под логотип Motorola. Слот для стилуса, в свою очередь, могут добавить в нижнюю часть смартфона.