Раскрыта внешность iPhone XI с «квадратной» тройной камерой

Рендеры и видео созданы на основе первых макетов для изготовления чехлов. В отличие от макетов, данная визуализация отличается высоким качеством. Особенно хорошо заметна выступающая «квадратная» основная камера с тремя модулями для съёмки, расположенными в виде треугольника.

Как утверждает источник, iPhone XI не станет больше, а унаследует 5,8-дюймовый дисплей iPhone XS с широким вырезом. Размеры составляют 143,9 x 71,4 x 7,8 мм.

Официальный дебют iPhone XI и iPhone XI Max ожидается осенью 2019 года.