Раскрыта внешность неанонсированного Samsung Galaxy A52

Смартфону приписывают 6,5-дюймовый AMOLED экран с небольшим вырезом в верхней центральной части для селфи-камеры. Также ранее была оглашена информация и о размере устройства, а именно 159,9 х 75,1 х 8,4 мм. Источники также сообщали о том, что аппарат получит квадрокамеру. Как можем видеть на опубликованном инсайдером рендере - смартфон действительно имеет четыре модуля в камере.

Предполагается, что сердцем новинки выступит процессор Snapdragon 750G. Также смартфон может получить поддержку 5G, разъем 3,5 мм и USB-C. Ожидается, что компания анонсирует Samsung Galaxy A52 в начале этого года.