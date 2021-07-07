Раскрыта внешность неанонсированного смартфона Xiaomi с экраном-водопадом

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Раскрыта внешность неанонсированного смартфона Xiaomi с экраном-водопадомА все благодаря новому патенту
В сеть попал очередной патент Xiaomi, в котором описывается смартфон с экраном-водопадом.
На основании информации, содержащейся в патентной заявке, дизайнеры LetsGoDegital отрисовали сам смартфон, благодаря чему появилась возможность ознакомиться с внешностью неанонсированного устройства.
Причем судя по всему компания все еще не определилась, на каком варианте экране стоит остановиться и запатентовала сразу несколько. В первой модели, как видим, дисплей загибается на все четыре грани, тогда как еще рассматривается вариант с дисплеем по всему периметру, обходя углы. Возможно перед нами грядущий преемник Xiaomi Mi Mix Alpha.
На данный момент подробностей о технических характеристиках или о дате выхода данного устройства — нет. Стоит иметь ввиду, что наличие патентной заявки не гарантирует выход аппарата на рынок.