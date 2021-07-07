Раскрыта внешность неанонсированного смартфона Xiaomi с экраном-водопадом

Причем судя по всему компания все еще не определилась, на каком варианте экране стоит остановиться и запатентовала сразу несколько. В первой модели, как видим, дисплей загибается на все четыре грани, тогда как еще рассматривается вариант с дисплеем по всему периметру, обходя углы. Возможно перед нами грядущий преемник Xiaomi Mi Mix Alpha.

На данный момент подробностей о технических характеристиках или о дате выхода данного устройства — нет. Стоит иметь ввиду, что наличие патентной заявки не гарантирует выход аппарата на рынок.