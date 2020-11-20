Раскрыта внешность неанонсированного среднебюджетного смартфона Xiaomi Poco M3

Качественным рендером поделился индийский информатор Ишан Агарвал. На изображении устройство представлено в трех цветах: темно-сером, синем и желтом. Задняя панель включает в себя большой блок камеры с тремя вертикальными модулями, расположенными слева и надписью POCO с правой стороны. Фронтальная камера расположилась на передней части устройства в виде каплевидного выреза.

Информацией о технических особенностях Xiaomi Poco M3 информатор не поделился, однако предполагается, что смартфон оснастят Full HD+ экраном на 6,53 дюймов. Сердцем устройства может выступить процессор Snapdragon 662. Также неаносированному аппарату приписывают 4 ГБ оперативной памяти, энергоемкий аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Xiaomi Poco M3 будет представлен уже через четыре дня.