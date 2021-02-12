Телефоны
Сегодня в 08:02
Раскрыта внешность неанонсированного Xiaomi Mi 11 Ultra
На данный момент неизвестно, когда смартфон представят официально
Блогер Tech Buff PH опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором показал внешность неанонсированного Xiaomi Mi 11 Ultra. Сейчас ролик уже недоступен, однако интернет помнит все.
Как можем видеть, новинка оснащена большим блоком камеры, которая расположилась практически на всей верхней задней панели. Что интересно, помимо модулей камеры и тройной светодиодной вспышки в этом блоке есть дополнительный экран, способный отображать любое приложение.
Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц. Также на лицевой панели расположили небольшой вырез для 20 Мп селфи-камеры. Работает смартфон на базе Snapdragon 888 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. На данный момент информация о том, когда именно состоится презентация новинки - не разглашается.