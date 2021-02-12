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Сегодня в 08:02

Раскрыта внешность неанонсированного Xiaomi Mi 11 Ultra

На данный момент неизвестно, когда смартфон представят официально
Блогер Tech Buff PH опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором показал внешность неанонсированного Xiaomi Mi 11 Ultra. Сейчас ролик уже недоступен, однако интернет помнит все.
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Как можем видеть, новинка оснащена большим блоком камеры, которая расположилась практически на всей верхней задней панели. Что интересно, помимо модулей камеры и тройной светодиодной вспышки в этом блоке есть дополнительный экран, способный отображать любое приложение.

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Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц. Также на лицевой панели расположили небольшой вырез для 20 Мп селфи-камеры. Работает смартфон на базе Snapdragon 888 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. На данный момент информация о том, когда именно состоится презентация новинки - не разглашается.

Автор: Лилик Ми