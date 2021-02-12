Раскрыта внешность неанонсированного Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц. Также на лицевой панели расположили небольшой вырез для 20 Мп селфи-камеры. Работает смартфон на базе Snapdragon 888 с энергоемким аккумулятором на 5000 мАч. На данный момент информация о том, когда именно состоится презентация новинки - не разглашается.