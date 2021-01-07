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Раскрыта внешность недорогого флагмана Xiaomi Redmi K40 Pro
Его могут представить уже в этом месяце
В этом месяце китайская компания Xiaomi, в лице своего бренда Redmi, может анонсировать недорогой флагман K40 Pro. Ознакомиться с внешностью грядущей новинки можно уже сейчас.
Так, источники поделились новыми качественными рендерами Xiaomi Redmi K40 Pro, которые показывают как переднюю панель смартфона, так и заднюю. Как видно на изображении, новинку оснастят плоским дисплеем с небольшими рамками по бокам и сверху и чуть более массивными снизу.
Напомним, что нескольким ранее руководитель бренда Лу Вейбинг говорил о том, что Redm станет одной из первых компаний, чей смартфон получит Snapdragon 888. Судя по всему, именно Redmi K40 Pro и получит новейший процессор от Qualcommm. Если все так, то эта модель может оказаться самым бюджетным флагманом на базе Snapdragon 888.