Раскрыта внешность недорогого iPhone 9

Стоит отметить, что производитель указывают название смартфона не как iPhone 9, а как iPhone SE 2. Первые изображения были опубликованы на платформе таких популярных онлайн-магазинов, как Alibaba и Amazon. На фотографиях же, в свою очередь, запечатлен смартфон, внешний вид которого напоминает iPhone 8. Продавцы предлагают чехлы в нескольких цветах - белый, черный и прозрачный. Что касается их стоимости, то за них продавец требует порядка 35 долларов или 2,2 тыс рублей.