Телефоны
Сегодня 10:11
Раскрыта внешность недорогого iPhone 9
Он очень похож на iPhone 8
Благодаря стараниям производителей чехлов раскрылась внешность грядущего iPhone 9. Так, производитель аксессуаров Totallee уже приступил к продаже защитных футляров для недорогого смартфоны от Apple.
Стоит отметить, что производитель указывают название смартфона не как iPhone 9, а как iPhone SE 2. Первые изображения были опубликованы на платформе таких популярных онлайн-магазинов, как Alibaba и Amazon. На фотографиях же, в свою очередь, запечатлен смартфон, внешний вид которого напоминает iPhone 8. Продавцы предлагают чехлы в нескольких цветах - белый, черный и прозрачный. Что касается их стоимости, то за них продавец требует порядка 35 долларов или 2,2 тыс рублей.
Предполагается, что смартфон официально анонсируют уже в середине марте, тогда как продавать его начнут ближе к концу марта.