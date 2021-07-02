Раскрыта внешность недорогого смартфона-раскладушки Xiaomi

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Сегодня в 13:21
Раскрыта внешность недорогого смартфона-раскладушки XiaomiБез внешнего экрана
Сегодня китайская компания Xiaomi запатентовала в Китайском национальном ведомстве интеллектуальной собственности (CNIPA) свой новый смартфон-раскладушку.
По описанию соответствующего документа дизайнеры LetsGoDigital подготовили изображения, благодаря которым можно ознакомиться с внешностью новинки уже сейчас. Как можем видеть, компания намерена выпустить раскладушку с круглой камерой, оснащенной тремя модулям.
По данным источников, смартфон сможет стать конкурентом складного смартфона южнокорейского гиганта Samsung Galaxy Z Flip3. Напомним, что эту модель анонсируют уже в следующем месяце. В то же время, ожидается, что вариант Xiaomi будет стоить дешевле, чем складной аппарат Samsung и предшественник Xiaomi Mix Fold. Достигать этого компания будет, по словам информаторов, за счет отказа от внешнего экрана.