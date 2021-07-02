Раскрыта внешность недорогого смартфона-раскладушки Xiaomi

По данным источников, смартфон сможет стать конкурентом складного смартфона южнокорейского гиганта Samsung Galaxy Z Flip3. Напомним, что эту модель анонсируют уже в следующем месяце. В то же время, ожидается, что вариант Xiaomi будет стоить дешевле, чем складной аппарат Samsung и предшественник Xiaomi Mix Fold. Достигать этого компания будет, по словам информаторов, за счет отказа от внешнего экрана.