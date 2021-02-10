Раскрыта внешность нового флагмана Xiaomi в линейке Mi 10

Отметим, что также слухи пророчат смартфону новенький процессор Snapdragon 870, поддержку 5G, а также быструю зарядку на 33 Вт. Ожидается, что новинка будет анонсирована после 12 февраля (в этот день отмечается китайский Новый год), а выход устройства состоится в течение месяца после. Точной цены нового Mi 10 также остаётся неизвестной, но ожидается, что она будет находиться на уровне 543 долларов (40 тыс рублей).