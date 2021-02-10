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Раскрыта внешность нового флагмана Xiaomi в линейке Mi 10
Судя по всему, устройство сохранит согнутый по бокам дисплей
В базе данных регулятора TENAA всплыл грядущий флагманский смартфон Xiaomi. Речь идёт о новом устройстве в прошлогодней линейке Mi 10, которое, судя по всему, будет отличаться от «собратьев».
Точного названия у новинки нет, но благодаря регулятору нам известно, что модельный номер смартфона — M2102J2SC. Как пишет Gizmochina, безымянный Xiaomi Mi 10 получит согнутый по бокам дисплей и фронтальную камеру в левой части дисплея, в специальном вырезе.
Отметим, что также слухи пророчат смартфону новенький процессор Snapdragon 870, поддержку 5G, а также быструю зарядку на 33 Вт. Ожидается, что новинка будет анонсирована после 12 февраля (в этот день отмечается китайский Новый год), а выход устройства состоится в течение месяца после. Точной цены нового Mi 10 также остаётся неизвестной, но ожидается, что она будет находиться на уровне 543 долларов (40 тыс рублей).