Раскрыта внешность нового недорогого смартфона Nokia

Рендером нового недорогого смартфона Nokia поделился проверенный инсайдер Эван Блэсс. Также были названы некоторые особенности устройства. В частности, аппарату приписывают корпус из поликарбоната, основную камеру с тремя модулями, которые расположили в круглом боке. Nokia 3.4 может получить сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Нескольким ранее устройство успело засветиться в базе бенчмарка Geekbench, в связи с чем стали известны и его технические характеристики. Так, согласно обнародованным данным, работать Nokia 3.4 будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 460 под управлением оболочки Android 10. В бенчмарке была протестирована модификация на 3 ГБ оперативной памяти.