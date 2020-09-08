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Раскрыта внешность нового недорогого смартфона Nokia
Речь о Nokia 3.4, который могут анонсировать на этой неделе
Согласно данным источников, уже на этой неделе Nokia анонсирует сразу несколько недорогих смартфонов. Одним из них окажется модель Nokia 3.4, внешность которой и раскрылась незадолго до презентации.
Рендером нового недорогого смартфона Nokia поделился проверенный инсайдер Эван Блэсс. Также были названы некоторые особенности устройства. В частности, аппарату приписывают корпус из поликарбоната, основную камеру с тремя модулями, которые расположили в круглом боке. Nokia 3.4 может получить сканер отпечатков пальцев на задней панели.
Нескольким ранее устройство успело засветиться в базе бенчмарка Geekbench, в связи с чем стали известны и его технические характеристики. Так, согласно обнародованным данным, работать Nokia 3.4 будет на базе процессора Qualcomm Snapdragon 460 под управлением оболочки Android 10. В бенчмарке была протестирована модификация на 3 ГБ оперативной памяти.