Раскрыта внешность новых кнопочных телефонов Nokia с 4G

Сообщается, что выпущено будет несколько моделей, в частности обновленный Nokia 215 и Nokia 225. Также в списках числится и еще одна модель, название которой достоверно неизвестно, лишь кодовое название - Nokia Leo Basic.

Отмечается, что Nokia 215 может стать самым бюджетным 4G телефоном компании. Из особенностей устройства можно отметить отсутствие камеры. В то же время, Nokia 225 может позиционироваться как “умный” кнопочный телефон, поскольку будет поддерживать приложения, в том числе YouTube и Facebook. По данным источников, Nokia Leo Basic оснастят поддержкой WhatsApp и Facebook. Кроме того, телефону приписывают наличие кнопки на боковой грани, которая, предположительно, ответственна за запуск голосового ассистента Google Assistant.