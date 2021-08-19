Раскрыта внешность отмененного смартфона Xiaomi POCO F2

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Сегодня в 10:57
Раскрыта внешность отмененного смартфона Xiaomi POCO F2Его могли выпустить в 2019 году
Напомним, что после Pocophone F1 китайский производитель Xiaomi выпустил не POCO F2, как можно было подумать, а сразу POCO F2 Pro. Как выяснилось, POCO F2 был отменен, но до этого успел обзавестись прототипом, который и был слит в сеть.
Так, согласно обнародованным данным, отмененный POCO F2 получил широкоформатный AMOLED экран с разрешением 1080р и вырезом для селфи-камеры, расположенным в левом верхнем углу.
На обратной стороне смартфона можно разглядеть три модуля камеры и сканер отпечатков пальцев. По данным источников, аппарат получил процессор Qualcomm Snapdragon 855, а построен он был на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Предполагается, что планировали выпустить POCO F2 еще в 2019 году.