Раскрыта внешность отмененного смартфона Xiaomi POCO F2

Его могли выпустить в 2019 году

Напомним, что после Pocophone F1 китайский производитель Xiaomi выпустил не POCO F2, как можно было подумать, а сразу POCO F2 Pro. Как выяснилось, POCO F2 был отменен, но до этого успел обзавестись прототипом, который и был слит в сеть.