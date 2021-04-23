Раскрыта внешность самого дешевого 5G-смартфона Samsung

Предполагается, что Galaxy A22 5G оснастят IPS экраном, сканером отпечатков пальцев сбоку и основной камерой на 48 и 8 Мп и 13 Мп селфи-камерой. На данный момент дата анонса смартфона неизвестна, однако судя по тому, что в сети начали публиковаться изображения от производителя чехлов и качественные рендеры — представят его уже скоро.