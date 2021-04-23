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Раскрыта внешность самого дешевого 5G-смартфона Samsung
Речь о Galaxy A22 5G
Проверенный инсайдер Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer) поделился качественными рендерами Galaxy A22 5G — самого дешевого 5G-смартфона Samsung.
Как видим, лицевая сторона Galaxy A22 5G идентична передней панели Galaxy A32 5G — смартфон получил тот же каплевидный вырез для камеры. Что касается задней панели, здесь изменения очевидны. Как видим, аппарат получит модуль камеры в квадратном блоке.
Предполагается, что Galaxy A22 5G оснастят IPS экраном, сканером отпечатков пальцев сбоку и основной камерой на 48 и 8 Мп и 13 Мп селфи-камерой. На данный момент дата анонса смартфона неизвестна, однако судя по тому, что в сети начали публиковаться изображения от производителя чехлов и качественные рендеры — представят его уже скоро.