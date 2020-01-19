Раскрыта внешность Samsung Galaxy S20 Ultra

Судя по всему, новинка получит безграничный дисплей, выполненный по технологии Infinity-O Dynamic AMOLED, а его диагональ составит аж 6,9 дюймов, что в реалиях 2020 года не так уж и много. Зато нельзя не отметить, что, судя по изображению, новинка получит крайне безрамочный дизайн, благодаря которому устройство в руках будет ощущаться как один сплошной экран. Что же касательно основной камеры, то она расположится в квадратном блоке, как у Google Pixel 4 и iPhone 11 Pro, при этом прямо там же написано, что устройство поддерживает рекордный 100-кратный зум.