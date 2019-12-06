Раскрыта внешность удешевленных версий Samsung Galaxy Note 10 и S10

Во-первых, на изображениях можно заметить, что внешне смартфоны будут очень схожи — единственным их различием можно назвать размеры. Во-вторых, судя по всему, как Galaxy S10 Lite, так и Note 10 Lite будут очень схожи именно с Samsung Galaxy Note 10, в первую очередь за счет фронтальной камеры, расположенной в аккуратном вырезе прямо посредине передней панели смартфона. В-третьих, на изображениях можно увидеть дату — 22 марта. Вероятнее всего, именно в этот день и состоится анонс столь ожидаемых новинок. Правда, в таком случае очень странно, что смартфоны будут называться Galaxy Note 10 Lite и S10 Lite, в то время как куда логичнее звучала бы цифра 11 вместо 10-ки.