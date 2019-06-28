Раскрыта внешность увеличенной версии Samsung Galaxy Note 10

Дизайн устройства оказался вполне ожидаемым — как и твердили все утечки, фронтальная камера в Galaxy Note 10 будет находиться по центру прямиком в дисплее. Такой же способ расположения фронтальной камеры компания выбрала и в ранее представленных Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e. На смартфоне также можно заметить отсутствие разговорного динамика, что в теории подтверждает использование компанией технологии Sound on Display.