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Раскрыта внешность увеличенной версии Samsung Galaxy Note 10

Фаблет продолжит традиции дизайна, заложенные в Galaxy S10
YouTube-канал “TechTalkTV” опубликовал первые в мире “живые” фотографии нового смартфона от Samsung — Galaxy Note 10. По словам источника, это старшая модель серии, которая будет называться Galaxy Note 10+. На презентации также стоит ожидать и обычную версию смартфона.

Дизайн устройства оказался вполне ожидаемым — как и твердили все утечки, фронтальная камера в Galaxy Note 10 будет находиться по центру прямиком в дисплее. Такой же способ расположения фронтальной камеры компания выбрала и в ранее представленных Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e. На смартфоне также можно заметить отсутствие разговорного динамика, что в теории подтверждает использование компанией технологии Sound on Display.

Напомним, что Galaxy Note — это линейка смартфонов корейской компании Samsung, рассчитанная в первую очередь на бизнес-аудиторию. Анонс устройства ожидается уже в августе, цена его пока неизвестна.

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