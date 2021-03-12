Телефоны
Сегодня в 12:24
Раскрыто главное различие между флагманскими Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra
Как всегда, дьявол кроется в мелочах
Последние несколько недель по сети ходит множество слухов о новых флагманах Xiaomi: Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Но до сих пор не совсем ясно, а в чём будет заключаться отличие между двумя моделями?
Оказалось, что главное различие скрывается в основной камере. Как пишет IGeekphone, в Xiaomi Mi 11 Pro установлен достойный перископный модуль с 50-кратным цифровым зумом. В свою очередь Mi 11 Ultra получит ещё более качественный 48 Мп перископный модуль с 5-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумами.
Главным же модулем в обеих девайсах выступит Sony IMX766 на 48 Мп. Что же до ёмкости аккумулятора грядущих флагманов, то устройства получат батареи на 500 мАч с поддержкой быстрых проводной и беспроводной зарядок (на 67 Вт).