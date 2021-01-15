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Раскрыто название iPhone, который выйдет в 2021 году
Не переживайте, никакого iPhone XIII не будет
Практически сразу после выхода новенькой линейки iPhone 12, в сети начали ходить разговоры о том, что компания готовит для пользователей в грядущем iPhone 13. Но, как оказалось, никакого iPhone 13 в 2021 году не будет — вместо этого компания готовит iPhone 12S.
Стоит отметить, что сюрприза из данной утечки не получилось. С другой стороны, настырное упоминание нового iPhone именно как iPhone 13 вселяло надежду, что Apple всё же изменит подход к неймингу. Но чуда не случилось.
Напомним, что прежние утечки утверждали, что iPhone 2021 года выпуска станут на 0,26 мм толще и получат чуть увеличенный блок основной камеры. При этом инсайдеры также сообщали, что новые смартфоны Apple получат уменьшенный вырез под фронтальную камеру. И если условные iPhone 12S и 12S mini не смогут похвастаться заметными изменениями в сравнении с предшественниками, то Pro-версии впервые в серии получат поддержку частоты обновления экрана 120 Гц.