Раскрыто название iPhone, который выйдет в 2021 году

Стоит отметить, что сюрприза из данной утечки не получилось. С другой стороны, настырное упоминание нового iPhone именно как iPhone 13 вселяло надежду, что Apple всё же изменит подход к неймингу. Но чуда не случилось.

Напомним, что прежние утечки утверждали, что iPhone 2021 года выпуска станут на 0,26 мм толще и получат чуть увеличенный блок основной камеры. При этом инсайдеры также сообщали, что новые смартфоны Apple получат уменьшенный вырез под фронтальную камеру. И если условные iPhone 12S и 12S mini не смогут похвастаться заметными изменениями в сравнении с предшественниками, то Pro-версии впервые в серии получат поддержку частоты обновления экрана 120 Гц.