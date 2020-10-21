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Раскрыто название нового недорогого Xiaomi Redmi со 108 Мп камерой и 5G
От него будет явно попахивает Apple с их iPhone
Последние недели по сети ходили слухи, что новый недорогой смартфон Redmi получит название Redmi Note 10. Но, как оказалось, это не совсем так. Новинка, которую оснастят 108 Мп камерой и 5G, будет называться на манер первого безрамочного iPhone — Redmi Note X.
По крайней мере, именно это утверждает популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station. Правда, в отличие от Apple, китайский техногигант принял подобное решение просто потому, что X — это та же цифра 10, просто написанная на римский манер.
Напомним, что согласно последним данным, Redmi Note X будет работать на базе процессора Snapdragon 750G, оснащаться до 8 ГБ оперативной памяти, а также быстрой зарядкой на 33 Вт. Основная камера будет представлена многокамерным модулем, главный из которых получит разрешение 108 Мп. Анонс новинки ожидается уже в самое ближайшее время.