Раскрыто негативное влияние смартфона на мозг

По словам Каплана, смартфоны заменили современному человеку “внешнюю память”. Так, частая эксплуатация аппарата в качестве запоминающего устройства чревата ухудшением собственной памяти. Пользователь, который часто обращается к устройству с целью вспомнить определенные вещи, может столкнуться с тем, что его мозг привыкнет к подобным подсказкам.

”Понятно, что как мышцы атрофируются без движения, так и ответственные за память механизмы мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости”, — предупредил специалист.

В то же время, он отметил, что необязательно полностью ограничивать использование смартфонов. Важно лишь подходить к этому вопросу с умом и не тратить на него все свободное время.