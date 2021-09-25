Раскрыто отличие камер флагманских Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Но вот, благодаря свежей версии приложения Google Камера стало известно, чем же будут отличаться фронтальные камеры двух модификаций смартфона. Как выяснили энтузиасты с XDA-Developers, Pro-версия устройства получит сверхширокоугольный модуль, а «базовая» версия — нет.

Отметим, что в последний раз Google оснащала свои телефоны подобной камерой ещё в 2018 году — её получили Pixel 3 и Pixel 3 XL. Почему и в этот раз поисковый гигант не стал внедрять сверхширокоугольник в оба варианта флагмана — неясно.

Напомним, что хоть компания и представила линейку Pixel 6 ещё летом 2021 года, полноценная презентация аппаратов ожидается лишь в следующем месяце. Отличительной особенностью устройств уже сейчас является использование собственных чипов Google — Tegra. Впервые за всю историю линейки.