Раскрыто внешнее различие смартфонов флагманской линейки Huawei Mate 40

Судя по имеющемуся изображению чехлов Huawei Mate 40 Lite, Mate 40 и Mate 40 Pro, “старшие” версии в линейке будут более-менее похожи — как минимум сзади единственное их отличие будет заключаться в размерах. А вот Huawei Mate 40 Lite, как ни странно, больше будет похож на линейку Huawei P40 — этому способствует дизайн основной камеры: в то время как в Mate 40 и Mate 40 Pro она будет круглой, в Mate 40 Lite намечается “вытянутый” блок камеры.