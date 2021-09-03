Раскрыты 10 смартфонов, которые выйдут до конца сентября

Так, наши коллеги из Gizmochina собрали целый список из 10 смартфонов, которые должны выйти до конца текущего месяца.

Например, Red Magic 6S Pro. Производитель уже подтвердил релиз нового игрового смартфона 6 сентября. В основу девайса ляжет флагманский чип Snapdragon 888, а также 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

На том же чипе может дебютировать и новинка от Xiaomi — Xiaomi 11T. Этот смартфон стоит ждать позднее — уже 15 сентября.

Свои новые девайсы готовят также Vivo, Realme, Honor и Huawei. Речь о Vivo X70, Realme 8i, 8S и Narzo 50, Honor X20 Max и Huawei Nova 9 соответственно.

Также не стоит забывать об Apple iPhone 13 и Google Pixel 6 — эти смартфоны, по данным инсайдеров, тоже стоит ждать до конца месяца. А вишенкой на торте в списке «сентябрьских» смартфонов стал Nokia G50.