Раскрыты 13 новых моделей смартфонов Xiaomi

Раскрыты 13 новых моделей смартфонов XiaomiУпоминание о них нашли в коде MIUI
Предполагается, что Xiaomi выпустит все обнародованные модели до конца текущего года. На данный момент технические подробности известны лишь о некоторых моделях. Сам список с кодовыми именами устройств:
- evergo;
- evergreen;
- zeus;
- cupid;
- psyche;
- pissaro;
- pissaropro;
- cygnus;
- bestla;
- hyacinth;
- divine;
- lepus;
- mercury.
Сообщается, что модель с кодовым названием cygnus получит экран с частотой обновления 90 Гц и подэкранную селфи-камеру. Что касается основной камеры, она будет включать в себя датчик Samsung HMX с разрешением 108 Мп, телеобъективом с 5-кратным зумом и сверхширокоульным объективом.
Модель bestla, в свою очередь, будет оснащена модулем Samsung GW3 с разрешением 64 Мп, тогда как о hyacinth известно, что смартфон получил экран на 120 Гц и тройную камеру на 108 Мп. divine, как сообщается, будет оборудована экраном на 90 Гц с встроенной селфи-камерой, основной камерой с модулем Samsung GW3 разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным объективом и телеобъективом с 5-кратным зумом.