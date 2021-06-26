Раскрыты 13 новых моделей смартфонов Xiaomi

Предполагается, что Xiaomi выпустит все обнародованные модели до конца текущего года. На данный момент технические подробности известны лишь о некоторых моделях. Сам список с кодовыми именами устройств:

evergo; evergreen; zeus; cupid; psyche; pissaro; pissaropro; cygnus; bestla; hyacinth; divine; lepus; mercury.

Сообщается, что модель с кодовым названием cygnus получит экран с частотой обновления 90 Гц и подэкранную селфи-камеру. Что касается основной камеры, она будет включать в себя датчик Samsung HMX с разрешением 108 Мп, телеобъективом с 5-кратным зумом и сверхширокоульным объективом.

Модель bestla, в свою очередь, будет оснащена модулем Samsung GW3 с разрешением 64 Мп, тогда как о hyacinth известно, что смартфон получил экран на 120 Гц и тройную камеру на 108 Мп. divine, как сообщается, будет оборудована экраном на 90 Гц с встроенной селфи-камерой, основной камерой с модулем Samsung GW3 разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным объективом и телеобъективом с 5-кратным зумом.