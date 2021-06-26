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Сегодня в 15:09

Раскрыты 13 новых моделей смартфонов Xiaomi

Упоминание о них нашли в коде MIUI
В сети обнародовали список с кодовыми названиями сразу 13 неанонсированных смартфонов китайского гиганта Xiaomi. Причем упоминания о каждой модели источники обнаружили в коде MIUI.
Раскрыты 13 новых моделей смартфонов Xiaomi

Предполагается, что Xiaomi выпустит все обнародованные модели до конца текущего года. На данный момент технические подробности известны лишь о некоторых моделях. Сам список с кодовыми именами устройств:

  1. evergo;
  2. evergreen;
  3. zeus;
  4. cupid;
  5. psyche;
  6. pissaro;
  7. pissaropro;
  8. cygnus;
  9. bestla;
  10. hyacinth;
  11. divine;
  12. lepus;
  13. mercury.

Сообщается, что модель с кодовым названием cygnus получит экран с частотой обновления 90 Гц и подэкранную селфи-камеру. Что касается основной камеры, она будет включать в себя датчик Samsung HMX с разрешением 108 Мп, телеобъективом с 5-кратным зумом и сверхширокоульным объективом.

Модель bestla, в свою очередь, будет оснащена модулем Samsung GW3 с разрешением 64 Мп, тогда как о hyacinth известно, что смартфон получил экран на 120 Гц и тройную камеру на 108 Мп. divine, как сообщается, будет оборудована экраном на 90 Гц с встроенной селфи-камерой, основной камерой с модулем Samsung GW3 разрешением 64 Мп, сверхширокоугольным объективом и телеобъективом с 5-кратным зумом.