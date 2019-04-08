Раскрыты цена, дата выхода и характеристики нового флагмана Honor 20 Pro

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Honor 20 Pro, пока не представленном производителем официально.

Honor 20 Pro может стать первым смартфоном Honor за пределами Китая со встроенным прямо в экран сканером отпечатков пальцев. На данный момент технология используется только в Honor Magic 2, который доступен на китайском рынке.

Honor 20 Pro оснащается 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с каплевидным вырезом и интегрированным сканером отпечатков пальцев, основной камерой 40+20+8 Мп с тройным оптическим зумом, 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основной станет флагманский процессор Kirin 980. Конфигурации памяти — 6+128 ГБ, 8+128 ГБ и 8+256 ГБ.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3650 мАч и быстрой зарядкой 22,5 Вт. Также ожидается отдельный HiFi чип, 3,5-мм разъём для наушников, поддержка таких технологий, как Gaming+, GPU Turbo, CPU Turbo и Link Turbo. Цена стартует от 450 долларов.

Официальный дебют ожидается 25 апреля 2019 года.