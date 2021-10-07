Раскрыты цена и дорогой подарок за предзаказ нового флагманского смартфона Google

Что интересно, в рамках предзаказа, вместе со смартфоном можно будет получить очень приятный бонус — флагманские беспроводные наушники Bose 700 стоимостью 279,9 евро (23 тыс рублей) в качестве подарка.

Период предварительного заказа продлится с 19 по 27 октября. Из этого следует, что полноценный старт продаж новинок намечен уже на 28 октября 2021 года.