Раскрыты цена и дорогой подарок за предзаказ нового флагманского смартфона Google

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Раскрыты цена и дорогой подарок за предзаказ нового флагманского смартфона GoogleВозможно, лучшее предложение за всю историю линейки
Накануне стала известна дата презентации новых Google Pixel 6 и 6 Pro — 19 октября 2021 года. Почти сразу же после этого в сеть утекли сведения о цене и бонусах за предзаказ грядущих флагманов.
Так, буклет немецкого магазина Saturn раскрыл раньше времени интересную информацию. Из неё удалось выяснить, что базовый Pixel 6 будет стоит 649 евро (54 тыс рублей), в то время как Pro-версия обойдётся уже в 899 евро (75 тыс рублей), передаёт Android Central.
Что интересно, в рамках предзаказа, вместе со смартфоном можно будет получить очень приятный бонус — флагманские беспроводные наушники Bose 700 стоимостью 279,9 евро (23 тыс рублей) в качестве подарка.
Период предварительного заказа продлится с 19 по 27 октября. Из этого следует, что полноценный старт продаж новинок намечен уже на 28 октября 2021 года.