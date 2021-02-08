Раскрыты цена и характеристики флагманских Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Pro+
По данным Gizmochina, Mi 11 Pro получит 6,81-дюймовый 2K AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. В основу смартфона, разумеется, ляжет флагманский процессор Snapdragon 888, основная камера получит модули на 50, 48, 48 и 20 Мп. Ёмкость аккумулятора новинки должна составить 5000 мАч, ожидается наличие мощных проводной и беспроводной зарядок на 67 Вт каждая. Цена смартфона в версии на 8/256 ГБ составит 773 доллара или 57,7 тыс рублей, а за версию 12/256 ГБ — 835 долларов или 62,3 тыс рублей.
Что же касательно Xiaomi Mi 11 Pro+, то тут по железу всё плюс-минус то же самое, только мощность проводной зарядки будет увеличена до 120 Вт, а также размер самого смартфона будет больше. Цена версии с 8 ГБ оперативной памяти составит 866 долларов или 64,6 тыс рублей, а версии с 12 ГБ оперативной памяти — 928 долларов или 69,2 тыс рублей. Представят ли новинки вместе с Mi 11 или стоит ждать отдельного мероприятия — станет известно уже сегодня.