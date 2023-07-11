Раскрыты цена и характеристики флагманского смартфона Google Pixel 8

Согласно информации от источника, Google Pixel 8 будет доступен в базовой модификации по цене от $650 до $700. Это небольшое повышение стоимости по сравнению с предыдущими моделями Pixel 6 и 7, которые стоили от $600. При этом Pro-версия будет продаваться от $900.

Что же до характеристик, то Pixel 8 будет оснащён 6,17-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Внутри устройства будет установлен фирменный чип Google Tensor G3, 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ внутреннего накопителя.

Камера смартфона будет состоять из 50-мегапиксельного основного модуля на базе сенсора Samsung GN2, 12-мегапиксельного ультраширокоугольного модуля и фронтальной камеры с разрешением 11 Мп.

Google Pixel 8 также получит подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 4485 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 24 Вт.

Напомним, что анонс новинки ожидается в октябре, на ежегодной осенней конференции Google.