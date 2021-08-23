Раскрыты цена и характеристики сентябрьского флагмана Xiaomi Mi 11T Pro

Судя по свежим данным, Mi 11 Pro будет построен на базе чипа Snapdragon 888 от Qualcomm. При этом основная камера смартфона будет представлена модулями на 64, 8 и 5 Мп. Фронтальная камера получит датчик на 16 Мп, сообщает Gizmochina.

Ещё из интересных особенностей аппарата можно отметить стереодинамики, крупный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и быструю зарядку на 120 Вт. Ёмкость аккумулятора Mi 11T Pro составит 5000 мАч.

По данным источников, цена новинки составит 600 долларов или около 44 тыс рублей. Релиз смартфона намечен на сентябрь 2021 года.