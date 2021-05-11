Раскрыты цена и сроки релиза за пределами Китая первого складного смартфона Xiaomi

Напомним, что в основу смартфона лёг чип Snapdragon 888 от Qualcomm. Устройство получило два дисплея: на 8,01 дюйма (основной) и на 6,52 дюйма (внешний). Основной экран может похвастаться разрешением 2480х1860 пикселей и яркостью 600 нит с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. В то же время дополнительный экран получил поддержку частоты обновления 90 Гц.