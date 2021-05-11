Телефоны
Сегодня в 11:01
Раскрыты цена и сроки релиза за пределами Китая первого складного смартфона Xiaomi
Внезапно, ждать осталось недолго
Совсем недавно в Китае начались продажи первого складного смартфона Xiaomi — Xiaomi Mi Mix Fold. Но, как оказалось, компания не намерена ограничиваться лишь родным рынком. В сети появилась информация о цене и сроках релиза устройствами за пределами страны.
Так, если верить данным интернет-инсайдеров, Mi Mix Fold поступит в продажу в Европе уже до конца мая по цене 1999 евро (180 тыс рублей) за версию 16/512 ГБ, передаёт Xiaomiui. Для сравнения, в Китае точно такая же модификация обойдётся заметно дешевле — в 1665 евро (150 тыс рублей).
Напомним, что в основу смартфона лёг чип Snapdragon 888 от Qualcomm. Устройство получило два дисплея: на 8,01 дюйма (основной) и на 6,52 дюйма (внешний). Основной экран может похвастаться разрешением 2480х1860 пикселей и яркостью 600 нит с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. В то же время дополнительный экран получил поддержку частоты обновления 90 Гц.