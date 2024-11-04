Раскрыты цены флагманских Nothing Phone (3) и Phone (3) Pro

Базовая модель , с кодовым названием «Arcanine», предположительно будет оснащена 6.5-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 8 Gen 3. Ожидаемая стоимость составит $599.

Модель Nothing Phone (3) Pro, также известная как «Hisuian Arcanine», вероятно получит больший 6.7-дюймовый экран, а также перископический телеобъектив для улучшенной съемки.

Этот вариант будет оснащен чипом MediaTek Dimensity 9400, а его предполагаемая цена составит $699.

Эти данные пока не подтверждены официально, так что характеристики и цены могут измениться.