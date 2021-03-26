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Раскрыты цены нового антикризисного смартфона Samsung Galaxy F02s
Осталось дождаться лишь официального анонса
Интернет-инсайдеры добыли свежую информацию о новом антикризисном смартфоне Samsung — Samsung Galaxy F02s. Теперь мы знаем какие версии аппарата ждут нас, а также то, сколько они будут стоить.
Так, версия смартфона 3/32 ГБ обойдётся в 125 долларов (9,4 тыс рублей), в то время как версия 4/64 ГБ была оценена в 140 долларов (10,6 тыс рублей). При этом, как пишет GSMArena, в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 450, а также аккумулятор на 5000 мАч и поддержкой зарядки на 15 Вт.
Диагональ дисплея устройства будет достигать 6,5 дюймов при HD-разрешении. Основная камера Galaxy F02s будет тройная, на 13, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера получит разрешение 5 Мп. Из коробки новинка будет работать под управлением Android 10.