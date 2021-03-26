Раскрыты цены нового антикризисного смартфона Samsung Galaxy F02s

Так, версия смартфона 3/32 ГБ обойдётся в 125 долларов (9,4 тыс рублей), в то время как версия 4/64 ГБ была оценена в 140 долларов (10,6 тыс рублей). При этом, как пишет GSMArena, в основу смартфона ляжет чип Snapdragon 450, а также аккумулятор на 5000 мАч и поддержкой зарядки на 15 Вт.