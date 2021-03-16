Раскрыты цены нового недорогого флагмана Xiaomi Poco X3 Pro

Она, как ни странно, и вправду приятно удивляет. Так, по данным GSMArena, новинка будет стоить 269 евро (23,3 тыс рублей) за базовую версию 6/128 ГБ и 319 евро (27,7 тыс рублей) за максимальную — 8/256 ГБ. При этом на выбор будет сразу несколько цветовых решения: Metal Bronze, Frost Blue и Phantom Black.