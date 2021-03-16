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Раскрыты цены нового недорогого флагмана Xiaomi Poco X3 Pro
Если они и вправду такие низкие, то устройство ожидает большой успех
Уже совсем скоро, 22 марта 2021 года, Xiaomi представит свой новый недорогой флагман под брендом Poco — Poco X3 Pro. Но уже сейчас, благодаря интернет-инсайдерам, стала известна цена новинки.
Она, как ни странно, и вправду приятно удивляет. Так, по данным GSMArena, новинка будет стоить 269 евро (23,3 тыс рублей) за базовую версию 6/128 ГБ и 319 евро (27,7 тыс рублей) за максимальную — 8/256 ГБ. При этом на выбор будет сразу несколько цветовых решения: Metal Bronze, Frost Blue и Phantom Black.
Напомним, что судя по свежей информации, в основу Poco X3 Pro ляжет чип Snapdragon 860 от Qualcomm. Утечки гласят, что это, по сути, разогнанный флагманский чип 2018 года Snapdragon 855+. Также новому смартфону приписывают 48 Мп основную камеру, аккумулятор на 5000+ мАч (с быстрой зарядкой на 33 Вт) и FullHD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц.