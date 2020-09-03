Раскрыты цены нового недорогого смартфона Xiaomi Poco X3 NFC

Так, если верить данным, опубликованным изданием Technoclast, Poco X3 NFC будет продаваться в двух вариантах: стандартном и Premium-издании. За первый Xiaomi попросит 226 долларов, в то время как более продвинутая версия будет доступна по цене в 268 долларов. На данный момент не совсем ясно, в чем именно заключается отличие между разными версиями устройства.

Напомним, что согласно имеющейся информации, Poco X3 NFC будет работать на базе процессора Snapdragon 732G, иметь поддержку повышенной частоты обновления экрана 120 Гц и квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп. Анонс смартфона ожидается 7 сентября 2020 года.