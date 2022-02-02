Раскрыты цены сразу всех моделей флагманского Samsung Galaxy S22

Так, по данным информатора, базовый Galaxy S22 будет стоить 799 долларов (61,2 тыс рублей), Galaxy S22+ — 999 долларов (76,5 тыс рублей), а Galaxy S22 Ultra — 1199 долларов (153 тыс рублей). Стоит, правда, отметить, что все эти цены относятся к американскому рынку.

Что интересно, стоимость моделей линейки Galaxy S22 не изменилась со времён Galaxy S21. Возможно, таким образом Samsung пытается сыграть против Apple, новому iPhone 14 которой приписывают небольшое подорожание в сравнении с iPhone 13.

Напомним, что по последним данным, Galaxy S22 представят уже 9 февраля. Поставки Galaxy S22 Ultra стартуют уже 25 февраля, в то время как просто Galaxy S22 и Galaxy S22+ доберутся до прилавков чуть позже — 11 марта.